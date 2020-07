Gaeco investiga fraudes em UTIs de Bertioga e espreita ex-secretária do Amazonas

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil deflagraram na manhã desta sexta, 17, uma operação para apurar supostas irregularidades em contrato de R$ 483 mil fechado entre a Prefeitura de Bertioga e a empresa Portela Mercantil e Prestação de Serviços para locação de equipamentos hospitalares para implantação de 10 leitos de UTI adulto na cidade.



Cerca de 12 promotores e 60 policiais civis dão cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Bertioga, Santo André, Mogi das Cruzes, Suzano e São Paulo.



Segundo a Promotoria, o contrato investigado foi assinado pela ex-secretária de Saúde do município, Simone Papaiz, que deixou o cargo para assumir a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Ela foi presa temporariamente no último dia 30 na Operação Sangria, ofensiva da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que apura supostas fraudes e desvios na compra de respiradores.



O Ministério Público de São Paulo informou que as apurações identificaram vínculos entre as empresas envolvidas no processo administrativo e na execução do contrato investigado - 'confusão societária, vínculos empregatícios e propriedade dos equipamentos hospitalares fornecidos'.



Segundo os promotores, as relações indicam 'eventual conluio' entre as companhias, 'com a finalidade de fraudar a contratação pelo órgão público'.



O MP-SP também apontou suspeita de que as empresas investigadas obtêm, no mercado clandestino, equipamentos médicos velhos e descontinuados, 'alguns até fora de uso'.



"Eles recebem adaptações totalmente à revelia dos respectivos fabricantes, de modo que parte destes equipamentos acaba se mostrando inservível. Outros equipamentos, embora aparentemente funcionais, podem estar funcionando de maneira inadequada, colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas que venham a fazer uso deles", registrou a Promotoria em nota.



COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE BERTIOGA



Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia obtido contato com a prefeitura. O espaço permanece aberto a manifestações.



COM A PALAVRA, A EMPRESA PORTELA MERCANTIL



Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia obtido contato com a empresa. O espaço permanece aberto a manifestações.