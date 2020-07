Cliente encontra barata em comida e aplicativo é condenado a pagar indenização

Um cliente do aplicativo de entregas iFood recebeu uma oferta que lhe pareceu muito boa: cinco refeições de restaurantes variados, à escolha da plataforma, por R$ 49. Mas a decepção chegou já na primeira marmita: ao abrir o pedido, ele se deparou com uma barata em meio à comida.

Depois de realizar uma reclamação no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do iFood e não receber o estorno do valor pago por mais de dois meses, o usuário entrou com uma ação no 6º Juizado Especial Cível de Brasília. A empresa acabou condenada a pagar R$ 2 mil empor danos morais ao consumidor, além dos R$ 49 pagos pelo serviço.A condenação foi em primeira instância, o que significa que o iFood ainda pode recorrer. Porém, ao longo do processo judicial, a empresa não apresentou defesa nem compareceu à audiência de conciliação, comoos autos do processo, cuja sentença foi publicada no último dia 10 de julho.A reportagem dofez contato com a iFood para verificar o posicionamento da empresa, por meio de sua assessoria de imprensa. Até a últimadessa reportagem, no entanto, não obteve resposta - que será publicada aqui tão logo a companhia se manifeste.