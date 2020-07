Comunidade esportiva faz medalhaço para aprovação de PL durante pandemia

Ex-jogadora de basquete, Hortência foi uma das que se manifestaram a favor do projeto de lei (foto: Reprodução/Twitter)

Atletas, treinadores e demais profissionais do esporte se uniram nesta segunda-feira para um ato nas redes sociais para incentivar a aprovação do projeto de lei 2824/2020, de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSDB-PE), que será votado nesta terça-feira em regime de urgência. Eles participaram de um "medalhaço" para estimular a aprovação do texto, que prevê ações emergenciais para o esporte nesse período de pandemia do coronavírus.

Será uma semana decisiva para milhões de profissionais do esporte. Nossa expectativa é que o projeto de lei 2824/2020 seja votado na terça-feira #Oesportetempressa #AtletaspeloBrasil #PL2824 pic.twitter.com/6Yrvq7PALQ — Ana Moser (@anabmoser) July 6, 2020

Tenho MUITA expectativa de que o projeto de lei 2824/2020 seja aprovado!

O texto da PL prevê ações emergenciais para o setor esportivo durante a pandemia.

ESTA VITÓRIA SERÁ NOSSA!#Oesportetempressa #PL2824 #AtletaspeloBrasil @jairbolsonaro @RodrigoMaia pic.twitter.com/vgDiKeW2qH — Capitão Nalbert OLY (@nalbert12) July 7, 2020

Na mobilização desta noite, vários atletas postaram foto nas redes sociais com uma medalha ou uma imagem atuando em sua modalidade. Nalbert, Virna e Vera Mossa (todos do vôlei), Joanna Maranhão e Daniel (natação) e Hortência (basquete) se posicionaram a favor da aprovação do projeto de lei. Além deles, a Canoagem Brasileira, a Federação Catarinense de Basquete e a Confederação Brasileira de Triathlon também manifestaram sua opinião publicamente.

Diversos profissionais estão com os serviços parados desde março, quando a doença expandiu no país. Desde então, clubes de lazer, academias e ginásios esportivos tiveram de fechar as portas, gerando perda de renda e desemprego para a classe.





Uma das principais medidas propostas no projeto de lei é a complementação de um salário mínimo para os informais do setor, limitado a renda de dois salários, aos profissionais autônomos da educação física, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, massagistas, árbitros e outros.





A proposta estabelece que, durante a pandemia, não poderá ser cortada água, energia elétrica e serviços de telecomunicações das empresas que atuam no setor esportivo; prorroga por um ano a aplicação, realização e prestação de contas de projetos com recursos oriundos da lei de incentivo ao esporte; garante a complementação de um salário mínimo para os informais do setor, limitado a renda de dois salários; e permite que os impostos possam ser pagos daqui a 12 meses.





“Precisamos resguardar os nossos atletas, paratletas e todos os outros profissionais que atuam no setor esportivo. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, de educação e saúde, e assim como vários outros setores, estão sofrendo com os efeitos da pandemia do coronavírus. Apresentar ações que blindem essas pessoas é um compromisso nosso”, disse Felipe Carreras.