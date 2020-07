Helicóptero cai com duas pessoas na Baía de Guanabara

As equipes do corpo de bombeiro fazem uma varredura por terra e pela água para encontrar os destroços e eventuais sobreviventes (foto: Agência Brasil/Divulgação)

Homens do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um helicóptero que caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (06). A corporação recebeu um chamado sobre o caso por volta das 14h40.



De acordo com os bombeiros, duas pessoas estavam na aeronave, um instrutor e um aluno, que sobreviveram sem ferimentos. O helicóptero era da empresa Omni e caiu próximo ao Museu do Amanhã. Os destroços ainda não foram encontrados e as causas da queda ainda não estão claras.



As equipes fazem uma varredura por terra e pela água para encontrar os destroços e eventuais sobreviventes.