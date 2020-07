Artistas de língua portuguesa gravam clipe em homenagem a profissionais de saúde

Trinta artistas de países que falam a língua portuguesa gravaram um clipe virtualmente para homenegear os vários profissionais de saúde pelo mundo. Eles participaram da música Anjos Secretos, composta pelo carioca Francis Hime e pelo fadista português Jorge Fernando, criada justamente para lembrar o importante papel daqueles que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus.

O valor gerado com as visualizações do vídeo serão revertidos a favor da organização Médicos Sem Fronteiras. O lançamento mundial foi feito pelo Youtube.

Do Brasil, participaram do clipe os cantores Zélia Duncan, Lenine, Ney Matogrosso e Lucinha Lins, além do próprio Francis Hime e de sua esposa Olívia Hime. Outras presenças ilustres foram das cantoras portuguesas Ana Moura e Susana Travessos, do luso-angolano Colton Benjamin e do cabo-verdiano Tito Paris.

Ney Matogrosso é um dos artistas presentes na gravação do clipe virtual (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Com direcção de Paulo Mendonça, o vídeo foi realizado exclusivamente com gravações feitas por meio de celulares. O clipe contou ainda com as participações dos guitarristas portugueses André Dias e Bruno Chaveiro, do pianista Morta Grigaliünaitè, do baixista José Ganchinho e do percussionista Ivo Martins.