País supera 1,5 milhão de casos de covid-19; total de óbitos vai a 63.174

Pouco mais de quatro meses após o primeiro registro oficial, o Brasil superou hoje (3) 1,5 milhão de casos de covid-19. Com 42.223 novas confirmações em 24 horas, o País atingiu 1.539.081 casos da doença, segundo o Ministério da Saúde. Foram registradas 1.290 mortes no período e o total de óbitos atingiu 63.174.



Dos casos confirmados de coronavírus no País, 868.372 estão recuperados e 607.535 em acompanhamento. O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos (310.702) e mortes (15.694) decorrentes da doença, seguido pelo Rio de Janeiro (118.956 casos e 10.500 óbitos) e Ceará (118.041 e 6.351).