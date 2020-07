Região de Campinas é reclassificada para a fase vermelha em plano de quarentena

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, afirmou que a região de Campinas foi reclassificada para a fase vermelha - a mais restritiva - do Plano São Paulo, de quarentena heterogênea. Na última sexta-feira, 26, quando foi feito o anúncio da próxima etapa do Plano São Paulo, a região de Campinas se encontrava na fase laranja do plano.



Segundo Ellen, a mudança se deu por uma piora nos indicadores de saúde da região na última semana, em especial o crescimento da ocupação de leitos.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Ellen afirmou que "a cidade de Campinas já estava respeitando os protocolos dessa fase (vermelha) por uma medida de precaução, muito correta por sinal, do prefeito Jonas Donizete (PSB)".