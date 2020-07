Lotados, bares do RJ ignoram regras de reabertura; veja vídeo

Na primeira noite em que foram liberados para abrir as portas,do, na Zona Sul do, funcionaram como se não estivessem instalados na cidade que já registrou 6,6 mil óbitos pelo novo coronavírus e apresenta maior taxa de letalidade pela doença no país (8,75%).

Mais um dessa surrealidade. Leblon, 2 de julho de 2020, dia da reabertura de bares e restaurantes na cidade do Rio. Maior pandemia do século. pic.twitter.com/HV0nlvE7L6

Taxa de contágio

Além da reabertura das lojas, as autoridades do Rio permitiram nas fases anteriores o retorno do campeonato de futebol estadual.





"Não há nada que celebrar, mas estamos nessa luta desde março. Sem sombra de dúvida, a baixa demanda de leitos de UTI e de enfermaria e o número de óbitos, que está estabilizado, nos mostram que tivemos um pico tenebroso em maio e que, depois, caímos para os patamares dos dias atuais", disse o prefeito Marcelo Crivella na quarta-feira.





Embora a doença esteja migrando para o interior - um fenômeno observado em todo Brasil - e a capital possua leitos hospitalares disponíveis, especialistas alertam que a taxa de contágio ainda é alta e que flexibilizar as medidas de isolamento social pode colocar o sistema de saúde sob pressão novamente.





Quando a reabertura começou há um mês, cada pessoa infectada transmitia a doença para uma outra pessoa e, hoje, já transmite para 1,51, explica Roberto Medronho, diretor da Divisão de Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





"Com a ampliação da abertura, (esse número) vai aumentar mais ainda, trazendo problemas à saúde da nossa população", alerta Medronho, que considera a reabertura "precoce, inoportuna e, portanto, totalmente inadequada".





Raide Machado, 65 anos, moradora de Copacabana, aprecia a paisagem bebendo água de coco.





"A sugestão é que as pessoas tenham muita cautela, porque a partir do momento que tem aglomeração, não é bacana. É risco para todo mundo. Então, encheu? Tem que recuar, quem tiver consciência e quiser ter uma saúde bacana, para poder depois continuar frequentando um lugar tão lindo como esse", diz Raide, com o rosto coberto por uma máscara estampada.





A capital do estado do Rio, com 6,7 milhões de habitantes, registrou 68 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, número que oscilou nas últimas semanas, após registrar seu máximo em 3 de junho (227 mortes computadas no mesmo dia).





O estado do Rio de Janeiro, o segundo mais afetado pela pandemia no Brasil, depois de São Paulo, já ultrapassou 10.000 mortes (6.618 delas no município do Rio) e acumula mais de 115.000 infecções.





Em todo país, mais de 60.600 mortes e 1,44 milhão de casos de COVID-19 já foram registrados. Especialistas consideram, no entanto, que o número real de casos seja muito maior, devido à falta de testes de diagnóstico.





Segundo Medronho, o número acumulado de infecções pode ser até dez vezes superior, e o número real de mortes seria o dobro.

Vídeos feitos na madrugada desta sexta (3), que circulam pelas redes sociais, mostram grande número de clientes aglomerados dentro dos estabelecimentos e nas calçadas, a despeito da norma fixada pela prefeitura, de que as casas precisam reduzir 50% das mesas e só podem atender pessoas sentadas. As empresas também ultrapassaram o limite de horário estabelecido pelas autoridades - até 23h.As imagens geraram revolta entre moradores da região, celebridades e políticos, que se manifestaram no Twitter. Indo dormir com a sensação de ser um otário por estar há 4 meses sem pisar na calçada enquanto essa cambada de esperto sai para se divertir em barzinho na pior pandemia do século", ironizou o youtuber Felipe Neto.O deputado Federal David Miranda (PSOL-RJ) e o vereador do Rio de Janeiro Tarcísio Mota (PSOL) responsabilizaram o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) pela situação. "Tragédia anunciada. A Guarda Municipal teve que dispersar pelo menos 300 pessoas que bebiam sem máscara na calçada. A decisão de Crivella de escancarar as portas do comércio vai cobrar caro, mas os maiores prejudicados não serão os moradores da Delfim Moreira", comentou Miranda. "Essa irresponsabilidade é sua", disse Motta sobre o prefeito.