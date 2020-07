'Morra quem morrer', diz prefeito de Itabuna, na Bahia, ao anunciar reabertura do comércio

Prefeito Fernando Gomes, do PTC (foto: Reprodução/Redes Sociais) COVID-19 desde o início da pandemia, a cidade de Itabuna, na Bahia, esteve no centro das atenções nesta manhã após declaração polêmica do prefeito Fernando Gomes (PTC). "Mandei fazer um decreto e no dia nove abre [o comércio], morra quem morrer", disse, em coletiva de imprensa on-line. Com mais de 2.700 casos e quase 60 mortes pordesde o início da, a cidade de, na Bahia, esteve no centro das atenções nesta manhã após declaração polêmica do prefeito Fernando Gomes (PTC). "Mandei fazer um decreto e no dia nove abre [o comércio], morra quem morrer", disse, em coletiva de imprensa on-line.





Não é a primeira vez que o prefeito baiano é alvo de polêmicas. Ele também foi criticado quando disse que "reabriria o comércio mesmo se fosse preso", fazendo alusão à retomada que seria iniciada ontem.





Em nota, a prefeitura de Itabuna afirmou que a fala do prefeito foi "mal interpretada", que Gomes estava "contrariado com a situação, porque entende a necessidade da reabertura do comércio" em virtude da alta do desemprego. Afirma que, ainda assim, voltará atrás em virtude da alta ocupação de leitos.

* Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen