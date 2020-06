Corregedoria da PM realiza operação em batalhão da zona norte de São Paulo

A Corregedoria da Polícia Militar realiza na tarde desta quinta-feira, 25, uma operação na sede do 5.º Batalhão Metropolitano, localizado na zona norte de São Paulo. A corporação ainda não divulgou o que motivou a ação nem qual o resultado da vistoria no local.



Imagens da TV Globo mostram que viaturas da Corregedoria cercaram a unidade localizada na Vila Pedrosa no período da tarde desta quinta.



O jornal O Estado de S. Paulo apurou que os policiais agiram após uma denúncia anônima e estariam tentando confirmar a veracidade do que foi narrado a eles.



A Secretaria da Segurança Pública ainda não se pronunciou.



A operação ocorre na semana em que a Polícia Militar se vê novamente envolta em denúncias de violência policial.



Na segunda-feira, 22, ganhou repercussão a gravação de um policial que deixou um jovem desmaiado durante uma abordagem em Carapicuíba.



No mesmo dia, o governador João Doria (PSDB) anunciou um novo treinamento para a cúpula da corporação.