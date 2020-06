Governo declara emergência em áreas do Sul do Brasil por nuvem de gafanhotos

Nuvem de gafanhotos pode ir para o Uruguai ao invés do Brasil (foto: Divulgação/Governo da Província de Córdoba)





O estado de emergência, decretado pela ministra Tereza Cristina, tem validade de um ano, e tem caráter preventivo. Com o decreto, o ministério pode adotar planos de combate aos insetos e fazer contratações para a defesa agropecuária.









Mesmo com a expectativa que a nuvem perca força, caso chegue ao Brasil, um grupo de trabalho do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSV) da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Mapa permanece em situação de alerta. Também foram mobilizadas equipes técnicas das Superintendências Federais de Agricultura e dos órgãos estaduais de Defesa Agropecuária nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim como as unidades de vigilância agropecuária do Ministério localizadas na fronteira com o Rio Grande do Sul.





Autoridades argentinas também fazem o monitoramento dos insetos. O deslocamento da nuvem de gafanhotos pode ser acompanhado por meio do site disponibilizado pelo país vizinho.

Áreas produtoras estão em estado de alerta sobre a nuvem que está na Argentina e que se aproxima do território brasileiro. Por conta disso, o governo federal decretou estado de emergência para conter o avanço dos insetos, caso apareçam no Brasil.