Estado do Rio registra 142 mortes por covid em 24 horas

O Estado do Rio registrou 142 mortes por covid-19 em 24 horas e, com isso, o total de óbitos pela doença chegou a 9.295, segundo informou a Secretaria Estadual da Saúde (SES) no fim da tarde desta quarta-feira, 24. Ao todo, 103.493 pessoas já tiveram diagnóstico da doença.



De acordo com a SES, 1.107 óbitos aguardam resultado de exames para confirmar ou descartar a doença.



Principal foco de covid-19, a capital fluminense tem mais da metade dos casos confirmados (53.307). Desses, 6.087 acabaram morrendo.