Justiça libera balsa para acesso de veranistas a Ilhabela

Após três meses de veto por causa da pandemia, a Justiça liberou o acesso de veranistas pelo serviço de balsas a Ilhabela, um dos principais destinos turísticos do litoral norte paulista. A decisão, em caráter liminar, considerou decreto da prefeitura, que flexibilizou atividades comerciais e permitiu acesso a praias de até duas pessoas por vez. A prefeitura diz acatar a liminar, mas vai recorrer.



A entrada de turistas estava proibida desde 20 de março. O município alegou falta de estrutura hospitalar e o risco de escalada de casos. Nesse período, Ilhabela teve menos casos de covid que as outras cidades da região. No último dia 19, a prefeitura flexibilizou a entrada de donos de casas de veraneio e parentes, condicionada à avaliação do pedido pelo Município.



Grupos como o 'Somos Todos Ilhabela', que reúne moradores e donos de casas de veraneio, recorreram à Justiça por considerar que seus integrantes tinham a liberdade de ir e vir cerceada. O juiz Vitor Hugo Aquino de Oliveira invocou o próprio decreto municipal de reabertura do comércio.



Segundo a prefeitura, ainda há risco de saturação dos hospitais. Neste mês, os casos duplicaram, saltando de 56, no mesmo período de maio, para 147, além de duas mortes. Em março e abril, com forte restrição na travessia por balsas, houve 10 casos. "Neste fim de semana ocorreu outro fator preocupante, o relaxamento no isolamento social e crescimento da ocupação das praias. Isso se verificou depois de atendido o pedido de manifestantes para flexibilizar ainda mais a travessia para entrada e saída de residentes", disse a gestão municipal.



Conforme a prefeitura, foram registradas 1.686 entradas de 9 a 14 de junho, e 2.082 de 15 a 21 de junho, quando houve a flexibilização. Os casos cresceram em proporção ainda maior.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.