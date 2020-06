Covas escolhe ex-diretora da CET para assumir Secretaria de Transportes em SP

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), escolheu a ex-diretora de planejamento e projetos da Companhia de Engenharia de Trafego (CET) Elisabete França para assumir a Secretária Municipal de Transportes da cidade de São Paulo.



A nomeação foi publicada no Diário Oficial (DO) da cidade deste sábado, dia 20. Ela assume a função no lugar de Edson Caram, que na mesma edição do DO foi nomeado para o cargo de secretário executivo da pasta.



A saída de Caram começou a ser desenhada quando, durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito disse que demitiria o então secretário se ele não conseguisse que os ônibus circulassem apenas com passageiros sentados.



Ele pediu demissão no último dia 12. Alguns dias antes, Caram ter sido alvo de um ultimato de Covas, que disse que ou Caram resolveria o problema da lotação nos ônibus da cidade até aquela semana, ou outra pessoa faria isso.



A nova secretária municipal de transportes é arquiteta e urbanista. Entre 2010 e 2012, Elisabete França foi secretária de Habitação.