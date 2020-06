Secretário estadual de educação de SP, Rossieli Soares, recebe alta

O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, recebeu alta nesta quarta-feira, 17, após duas semanas internado no Hospital 9 de Julho para o tratamento do novo coronavírus.



Soares é diabético, o que coloca em um dos grupos de risco para a doença. "Estou melhor e agora vou me recuperar em casa", escreveu em sua conta no Twitter.



"Acabei de chegar em casa do hospital, e é uma sensação maravilhosa. Quero agradecer a cada um de vocês que rezou e torceu", disse, em vídeo.



Quem é Rossieli Soares



Soares está no comando da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo desde a posse do governador João Doria (PSDB). Ele entrou em 2019 com o desafio de melhorar a aprendizagem das crianças e adolescentes, cujos resultados de avaliações ficavam abaixo de Estados com menos recursos.



Em 2018, pouco antes de integrar o time de Doria, Soares comandou o Ministério da Educação (MEC) durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB). E, antes do ministério, havia ocupado os cargos de secretário da Educação Básica durante a gestão de Mendonça Filho no MEC e secretário de Educação de Amazonas.