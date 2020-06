MP realiza nova etapa de operação contra desvios na compra de respiradores

Os Ministérios Públicos do Rio (MP-RJ) e do Distrito Federal (MP-DFT) realizam nesta quarta-feira, 17, mais uma etapa da Operação Mercadores do Caos, iniciada em maio e que apura desvios de mais de R$ 18 milhões na compra de respiradores pulmonares para tratamento da covid-19.



A ação agora deflagrada visa cumprir dois mandados de prisão preventiva no Rio e outros nove de busca e apreensão, sendo quatro no Rio de Janeiro e cinco em Brasília. Os mandados foram expedidos pelo juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital (Rio de Janeiro).



De acordo com a investigação, passados mais de dois meses da data prevista para a entrega dos respiradores - comprados emergencialmente e sem licitação - nenhum equipamento foi entregue pelas empresas, nem o dinheiro devolvido aos cofres públicos.