SPTrans inicia processo de agendamento pela internet de serviços do Posto Central

A SPTrans iniciou nesta segunda-feira, 15, o processo de agendamento prévio pela internet de serviços do Posto Central do órgão, no centro de São Paulo. Para conseguir ser atendido, é indispensável se cadastrar no site www.sptrans.com.br/atendimento.



Segundo a SPTrans, a estimativa é de que sejam realizados 30% dos atendimentos em relação ao período anterior à pandemia de covid-19, ou seja, serão atendidos por volta de 250 pessoas diariamente.



Os serviços prestados são: retirada de Bilhete Único Especial, de Formulário Médico PCD, questões relacionadas ao serviço Atende+ (inscrição, retirada de Ficha de Avaliação Médica, justificativa de falta de serviço) e a devolução dos créditos temporais (mensais) mediante emissão de novo cartão devido à suspensão da utilização dos créditos durante a pandemia.



Ainda de acordo com a SPTrans, os serviços disponibilizados neste momento são essenciais e o comparecimento é indispensável. Quem agendou o atendimento deve comparecer ao Posto Central no dia marcado com 10 minutos de antecedência e utilizando máscara de proteção.