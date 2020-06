MPF quer explicações do Ministério da Saúde sobre remoção de alerta contra falsa cura da COVID-19 por feijão

Em um vídeo publicado no Youtube, já excluído pela plataforma também a pedido do MPF, o pastor Valdemiro Santiago Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, incita seus fiéis a plantarem as sementes, vendidas pela própria igreja por R$ 100, R$ 500 e R$ 1 mil (foto: Reprodução/Igreja Mundial do Poder de Deus) Ministério Público Federal (MPF) requisitou nesta segunda-feira (15) informações ao Ministério da Saúde sobre a remoção de uma página do site oficial da pasta que alertava para a falsa cura do novo coronavírus por meio do cultivo de feijões. O aviso havia sido fixado no site depois que o pastor



MPF quer explicações do Ministério da Saúde sobre remoção de alerta contra falsa cura da covid-19 com feijões. Aviso está fora do ar desde sexta; produtos foram postos à venda pelo pastor Valdemiro Santiago com promessa de efeito milagroso - https://t.co/6MDXIoBfbe %u2014 MP Federal (@MPF_PGR) June 15, 2020





O aviso de que não há possibilidade de cura da COVID-19 por feijão também foi removido da lista de alertas contra fake news sobre o novo coronavírus que consta no site do Ministério da Saúde.

Quem tenta acessar o link original da publicação sobre os feijões se depara com uma mensagem de erro. “Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas a página que você estava tentando acessar não existe neste endereço”, diz o texto.



Porém, o conteúdo da publicação que desmente o que foi falado pelo pastor Valdemiro Santiago ainda pode ser visualizado a partir de pesquisa no Google, por meio do acesso “em cache”.



Prazo para explicações

No novo pedido encaminhado ao Ministério da Saúde, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (órgão do MPF em São Paulo) fixa o prazo de 10 dias para que a pasta informe os motivos da remoção do alerta e se essa decisão será mantida.



Após a resposta, o Ministério Público avaliará a necessidade de instauração de inquérito para apurar eventuais responsabilidades pela exclusão do conteúdo.



Entenda o caso

Grande aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o pastor já tinha participado de uma transmissão ao vivo do presidente no dia 12 de julho do ano passado. (foto: Reprodução/Agência Brasil)



Em vídeo publicado no, já excluído pela plataforma também a pedido do MPF, o, incita os fiéis a plantarem as sementes de feijão, vendidas pela própria igreja porDe acordo com o líder religioso, as sementes teriam a cura para o novo coronavírus.

Em maio, a Procuradoria Federal acionou o MP de São Paulo pedindo abertura de investigação sobre suposto crime de estelionato do pastor. De acordo com o documento, o pastor era culpado pelo “uso de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal”.





Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o pastor Valdemiro Santiago participou de uma transmissão ao vivo do presidente em 12 de julho do ano passado. No mesmo dia, o líder religioso entregou ofício ao Itamaraty pedindo passaporte diplomático – no que foi atendido quase um mês depois, com o documento sendo entregue também à mulher dele, Franciléia de Castro Gomes de Oliveira.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina