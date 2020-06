Até junho de 2021, fase de teste da vacina terá sido concluída, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que espera ter até junho de 2021 concluído a fase de testes da vacina contra o novo coronavírus que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech, de Pequim, na China. De acordo com o governador, nove mil pacientes voluntários participarão da nova fase de testes que se inicia dentro de três semanas.



Segundo Doria, ao término do desenvolvimento, a vacina será cedida ao Sistema Único de Saúde (SUS) para distribuição gratuita. "Serão milhões de doses para atender os brasileiros de São Paulo e de todo o País", afirmou.