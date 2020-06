WhatsApp libera pagamentos no aplicativo para pessoas físicas e pequenas empresas

(foto: WhatsApp/Divulgação) gradualmente, a partir desta segunda-feira (15), um novo recurso que permite a realização de pagamentos dentro das conversas no app. A nova funcionalidade chega primeiro ao Brasil e permite envio de dinheiro e pagamentos no comércio local. O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp começou a liberar, a partir desta segunda-feira (15), um novo recurso que permite a realização dedentro das conversas no app. A nova funcionalidade chega primeiro aoe permite envio deno comércio local.





Com a novaos usuários podem utilizar cartões depara realizar transações. O recurso de pagamentos no WhatsApp é oferecido pelo Facebook Pay. Veja nestecomo o novo recurso funciona:





Para evitar operações não autorizadas, o recurso de pagamentos exige um código PIN de 6 dígitos ou a comprovação biométrica no celular para autorizar as transações. Inicialmente, serão aceitos cartões das bandeiras Visa e Mastercard emitidos pelo Banco do Brasil, Nubank e Sicredi.





A função permite que além de ver os produtos no catálogo, os clientes realizem o pagamento do produto escolhido sem sair da conversa no WhatsApp. Segundo a empresa, o recurso será disponibilizado gradualmente e, futuramente todos os usuários no Brasil terão acesso a função.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra