Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 32 milhões no próximo concurso

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)





As dezenas sorteadas neste sábado foram: 14 - 16 - 38 - 39 - 41 - 48.





De acordo com a Caixa, 53 apostas acertaram cinco números. Cada jogo levará R$ 46.373,51. Outras 2.707 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.297,05.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

