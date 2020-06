Homem xinga profissional de saúde de hospital do DF: 'Sua louca, doente'

Identificado nas redes sociais como Tacio Rogério, o homem discute com a profissional de saúde, em frente ao hospital (foto: Reprodução)



Líder no ranking

Um homem e uma profissional de saúde do, no, protagonizaram uma discussão sobre o fluxo do pronto-socorro na unidade de saúde, que foi adaptado para recebimento de pacientes comIdentificado nas redes sociais como, o homem foi até o hospital, na noite de terça-feira (9/6), de onde gravou uma. No, ele reclama da adaptação feita pela Secretaria de Saúde para encaminhamento de pacientes comà unidade. “Agora é só COVID. Só COVID. É lamentável essa situação. Os moradores de Ceilândia merecem respeito. E queremos nosso pronto-socorro de volta. Para amanhã. Para ontem. Não é para daqui a 60 dias não”, disse.A profissional de saúde, então, surge paramentada com equipamentos de proteção individual (EPI’s). “Entra lá para você ver a situação da”, disse. O homem rebate. “Eu já sei". Asegue contestando a postura do homem, que permanece gravando tudo. “Entra lá para você ver, seu irresponsável. Sai daqui”, esbraveja ela. O homem segue a discussão. “Tira o dedo da minha cara. Me tira daqui se a senhora for mulher”.Tacio, que no vídeo afirma ser morador de Ceilândia, então, xinga a profissional. “Sua louca, doente”, disse. Em seguida, ele volta a contestar as mudanças no HRC para suporte em casos de. “Só está morrendo gente de COVID? O Hospital de Samambaia não tem pronto-socorro. Por que não levaram para lá?”, afirma, antes de voltar a dirigir gritos a profissional de saúde. “Vai se internar. Arruma um psiquiatra para essa mulher. Sua petista. Sai daqui, pão com mortadela. Prefiro ser Bolsonaro do que uma petista”, disse.Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que o vídeo foi encaminhado ao departamento jurídico da pasta e às autoridades policiais. O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para verificar como anda a apuração do caso e aguarda retorno.

Na segunda-feira (8/6), o pronto-socorro ortopédico e da cirurgia-geral do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) foi transferido para os hospitais regionais de Santa (HRSM) Maria e Taguatinga (HRT). As duas unidades passaram a atender a demanda das regiões de saúde Oeste e Sudoeste de forma temporária. Com isso, o espaço que abrigava os leitos destas duas especialidades passou a atender, de forma gradativa, somente pacientes com a COVID-19. O planejamento da Secretaria de Saúde é que esse fluxo seja mantido pelos próximos 60 dias.



As mudanças no fluxo de atendimento da unidade fazem parte do plano estratégico dos gestores do gabinete especial da Secretaria de Saúde, montado, especificamente, para reduzir o aumento de casos do novo coronavírus na região. No DF, Ceilândia aparece em primeiro lugar, no ranking de casos da COVID-19, com 2.591 diagnósticos positivos, de acordo com balanço divulgado pela Saúde, às 18h06 desta sexta-feira (12/6).