Empresa vai produzir biscoito que saiu de linha exclusivamente para uma criança

(foto: Reprodução)

A fábrica de biscoitos Marilan vai fornecer biscoitos exclusivamente para um menino de Bauru, no interior de São Paulo. É que Marco Antônio Lacerda Magalhães, de 9 anos, é autista, tem seletividade alimentar e só aceita comer o biscoito de leite ou nata da marca com o formato de um coração ao centro.Acontece que, na última visita que a enfermeira Loreta Toffano, mãe de Marco Antônio, fez ao supermercado, percebeu que o produto havia mudado de formato. Ela, que costuma comprar mais de 20 pacotes do biscoito por mês, ainda experimentou levar o produto para casa, mas a criança não aceitou.“Para comer, Marco Antônio tem um ritual, ele faz uma inspeção visual do biscoito procurando quebrados, depois cheira, depois roda o biscoito para o coração ficar para cima, aí ele quebra exatamente ao meio, se sair torto ele despreza o biscoito”, explicou a mãe em mensagem direcionada à empresa, pedindo a volta do formato anterior.Em resposta, a empresa disse que não seria possível manter o formato antigo no mercado, mas garantiu que o menino vai receber exclusivamente o biscoito do jeito que gosta até o final do ano de forma gratuita, além de enviar outros modelos de biscoito para ver se o menino aceita e tenha mais uma opção.