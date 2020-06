Estado do Rio de Janeiro ultrapassa 7 mil mortes por covid-19

O Rio de Janeiro registrou 210 novas mortes por covid-19 em 24 horas e, com isso, o total de mortos pela doença no Estado chegou a 7.138. Ao todo, 74.373 pessoas já foram infectadas, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde.



Entre terça e quarta-feira, o Rio de Janeiro contabilizou 1.394 novos casos do coronavírus. O aumento acontece na véspera do feriado de Corpus Christi, data em que o prefeito da capital, Marcelo Crivella (Republicanos), autorizou a reabertura parcial dos shoppings centers da cidade.



O Rio é o epicentro da doença no Estado. Até esta quinta, 38.960 cariocas testaram positivo para o novo coronavírus.