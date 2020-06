Nesta terça-feira (9), um movimento virtual se inicia em todo o Brasil, A Frente pela Vida, movimento que reúne entidades de diversos setores da sociedade civil, realiza a #MarchaPelaVida. O objetivo é ocupar as redes, ao longo do dia,com atividades que reforcem a importância de defender a ciência, o SUS, a solidariedade e a democracia: valores fundamentais para garantir a vida e a saúde de todos os brasileiros e enfrentar a pandemia de coronavírus.



Mais de 300 organizações, dentre elas universidades publicas, fundações de pesquisa e outras, já apoiam o evento, cuja programação consiste em debates - espalhados pelas mídias das entidades -, um tuitaço, às 12h, um painel unificado, às 13h, e um ato político, às 16h, que endereçará o documento motriz da Frente a parlamentares.





"Diante dasituação, com centenas e milhares de infectados pelo novo coronavírus, e dezenas de milhares de mortos, mais de 400 entidades e movimentos sociais se uniram em defesa da vida", diz o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência () Ildeu Moreira, que está à frente do projeto, em vídeo divulgado no canal do YouTube da SBPC, convidando brasileiros a participarem da Marcha Virtual pela Vida.