Covid-19 provoca mais 74 mortes no Estado do Rio

No Estado do Rio de Janeiro, 74 pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, chegou a 6.781 o número de óbitos acumulados até hoje. Há ainda 1.134 casos sendo investigados.



Em seu boletim diário, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou ainda que 1.473 moradores fluminenses contraíram a doença nas últimas 24 horas e que já são 69.499 os registros de contaminação desde o início da pandemia.



A capital fluminense continua a ser a cidade com o maior número de casos confirmados da doença no Estado, 36.893, seguida de Niterói, 4.186, São Gonçalo, 2.616, e Nova Iguaçu, 2.181.



No município do Rio também ocorreu a maior parte das mortes, 4.516. Em seguida, aparecem Duque de Caxias, 299, Nova Iguaçu, 249, e São Gonçalo, 240.