Em conjunto com Seade, SP ampliará divulgação de dados sobre a covid-19

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reforçou que o governo do Estado irá ampliar a divulgação de dados do novo coronavírus pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) para incluir, entre outras informações, os dados de internações.



"Já vínhamos fazendo isso e ampliamos estas informações para garantir acesso a toda a população, especialmente jornalistas, a tudo aquilo que se refere ao coronavírus no Estado de São Paulo", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.