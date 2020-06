Capa do EM viraliza e internautas comentam: 'Para a gente estudar no pós-pandemia'

Capa do jornal impresso do Estado de Minas deste domingo (07) (foto: Estado de Minas )

A capa do Estado de Minas viralizou nas redes sociais, na manhã deste domingo (7). A frase “Bolsonaro abre guerra ao número de mortos” impactou os internautas e provocou discussões sobre a forma com a qual o governo está lidando com a pandemia do novo coronavírus.



"Aquelas capas pra gente estudar no pós-pandemia", comentou a jornalista Kelly Kristina Rios no Twitter.

Aquelas capas pra gente estudar no pós-pandemia https://t.co/pKggFBeKDk %u2014 Kelly Krishna Rios (@kellykrishna_) June 7, 2020

A capa do Estado de Minas deste domingo, 7 de junho, destaca que Bolsonaro decide que o Ministério da Saúde não divulgará mais em seu site o acumulado de mortos por #COVID19 , apenas os falecimentos do dia#CapaEM #EstadoDeMinas #PrimeiraPágina #coronavirus #coronavirusbrasil pic.twitter.com/zPCnG8Dfwj %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 7, 2020

No Twitter, ada capa do jornal ultrapassou a marca de mil likes nas primeiras duas horas.A repercussão da capa tomou âmbito internacional. O correspondente do jornal britânico, Tom Phillips, traduziu a manchete da capa dopara o inglês e postou em sua conta oficial no Twitter. Além disso, o jornalista parabenizou a equipe do jornal pelo trabalho.





%u201CBolsonaro declares war on C%u0336o%u0336r%u0336o%u0336n%u0336a%u0336v%u0336i%u0336r%u0336u%u0336s%u0336 numbers%u201D pic.twitter.com/dIm8lKcUg7 %u2014 Tom Phillips (@tomphillipsin) June 7, 2020

Contributing Editor no The Intercept Brasil,

A jornalista Cecília Olliveira,também tuítou a capa do jornal e marcou o usuário do Estado de Minas. A publicação no perfil da jornalista ultrapassou 1,6 mil likes na primeira hora.A repórter doe Correspondente Internacional do, Mariana Assim, também comentou a capa desta edição:

O perfil oficial datambém comentou a capa: "Falsificação de números de óbito é crime."

FALSIFICAÇÃO DE NÚMERO DE ÓBITOS É CRIME! Bolsonaro e seu governo genocida PRECISAM ser parados urgentemente. A população tem o direito de saber a realidade do país,e chegou ao ponto em que nem estatística mais o brasileiro irá virar



Essa é a capa de hj do @em_com#ForaBolsonaro pic.twitter.com/15OoitV7cQ %u2014 UJS (@UJSBRASIL) June 7, 2020

No Twitter, os leitores usaram os comentários e retuítes para elogiar a capa do jornal:



O EM está dando verdadeiros shows com essas capas! Esse trabalho de puro talento está saltando aos olhos. Se eu for parar para comentar, vai faltar espaço. Deixo a capa da morte de Aldir Blanc só para ilustrar... %u2014 Túlio Costa (@tuliopress) June 7, 2020

Mais uma capa fantástica! https://t.co/kqRdDHb98e %u2014 Fábio David Barros (@fabinhobarros) June 7, 2020

Como sempre, o @em_com ensinando ao Brasil como fazer uma capa! https://t.co/Kq4e0v03CS %u2014 Bruno Librelão (@librelao) June 7, 2020

Parabéns a equipe do @em_com , vocês tem adotado uma postura muita digna e corajosa. %u2014 Valter (@ValterJosAlves1) June 7, 2020

Sensacional, orgulho de VOCÊS! %u2014 Be Moreira (@Beminas1) June 7, 2020

As minhas expectativas sobre onde será o limite do fundo do poço vem me causando cada vez mais surpresa e revolta!

Como o Brasil conseguiu juntar pessoas tão péssimas, nessa mesma sintonia bizarra do presidente, nesse governo tão unido em destruir o brasil?

Só o tempo explicará! https://t.co/Xctr1rxKkQ %u2014 Rayane Souza (@raysouz) June 7, 2020

Zean Bravo, jornalista, também retuítou a publicação do Estado de Minas com um comentário: "A verdade estampada na primeira capa!"

A verdade estampada na primeira página! https://t.co/tWb6VzcLsp %u2014 Zean Bravo (@ZeanBravo) June 7, 2020

Já no Instagram, a foto da capa do jornal ultrapassou os 1.500 likes e 130 comentários nas primeiras três horas. Os comentários na publicação geraram debates políticos entre leitores de ideologias diferentes.





Parabéns, EM, sempre destacando nas capas. Kau Zucchi via Facebook



No Facebook, a imagem da capa também ficou bastante popular. Logo nas primeiras horas, a publicaçãomais de 219 compartilhamentos, 764 reações e 183 comentários.

EM tem acertado bem as capas https://t.co/N0obF3p2BF %u2014 vaviriato (@vaviriato) June 7, 2020

Uma BAITA capa. https://t.co/b2ovzdyxaf %u2014 João Vitor Ferreira (@_jvferreiraa) June 7, 2020