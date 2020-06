Saúde nega atraso proposital na divulgação de recorde de mortos pela covid-19

O Ministério da Saúde negou atraso proposital a divulgação de dados sobre infectados e mortos pela covid-19 feita quarta-feira, 3, quando foram confirmadas 1.349 em 24h, número recorde ao País.



"Essas situações podem acontecer, porque esse processo de checagem é muito variável", disse hoje o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário.



A divulgação tem sido feita cada vez mais tarde. No começo da pandemia, ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta (DEM), a situação epidemiológica era apresentada diariamente em entrevista à imprensa. Desde o começo de maio, os dados passaram a ser divulgados depois das 19h e são comentados por técnicos apenas em declarações a jornalistas no dia seguinte.



Ontem, dia de maior número de mortes confirmadas em 24 horas, a equipe do Ministério da Saúde informou que o dado sairia apenas às 22h por problemas técnicos. Até a publicação desta matéria, às 20h09, os dados de hoje ainda não haviam sido divulgados.



O número de vítimas registradas de um dia para o outro não significa que todas as mortes ocorreram neste período. Os dados consideram casos que só foram confirmados recentemente, mas podem ter ocorrido semanas antes.



O dia com maior número de mortes (670) pela covid-19 no Brasil foi 12 de maio. Há, porém, ao menos 4.115 mortes em investigação, o que ainda irá redistribuir os registros de vítimas e pode alterar a data de recorde de mortes.



Macário disse achar "lamentável" que a imprensa trate como recorde o número de óbitos confirmados em 24 horas, pois nem todos ocorreram neste período. "Não estou menosprezando a importância de informação, de casos e óbitos. Somente não concordo com essa colocação."