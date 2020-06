Estado do Rio registra mais 224 mortes e 2.202 novos casos de covid-19

O Estado do Rio de Janeiro registrou 224 mortes por covid-19 e 2.202 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta terça-feira (2) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 5.686 mortes e 56.732 casos no total. O Estado de São Paulo, que nesta terça-feira confirmou mais 327 mortes e 6.999 casos de covid-19 em 24 horas, chegou a 118.295 casos e 7.994 mortes no total. Os números de mortes e casos em 24 horas foram recordes em São Paulo.



No Rio, 1.204 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 41.838 pacientes se recuperaram da doença.



Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (3.828), Duque de Caxias (254), Nova Iguaçu (191), São Gonçalo (166), Niterói (113), Belford Roxo (107), São João de Meriti (94), Magé (89), Itaboraí (81) e Mesquita (64).



Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (31.204), Niterói (3.252), Nova Iguaçu (1.827), São Gonçalo (1.734), Duque de Caxias (1.584), Itaboraí (1.253), Queimados (1.056), Angra dos Reis (1.054), Magé (902) e Belford Roxo (784).