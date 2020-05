Coronavírus já matou 14 vezes mais do que projeções de Osmar Terra

Em 13 de abril, Terra afirmou que o pico da pandemia do novo coronavírus estava perto do fim no Brasil (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) tragédia provocada pelo novo coronavírus no Brasil aumenta a cada novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. O país já contabiliza, oficialmente, 28.834 óbitos pela COVID-19, e passou a ser considerado, neste fim de semana, o quarto com mais vítimas da doença. O número é pelo menos 14 vezes maior que o previsto, por exemplo, pelo deputado federal Osmar Terra (MDB/RS), grande crítico do isolamento social que chegou a ser cogitado para assumir o Ministério da Saúde após a saída de Luiz Henrique Mandetta. Terra havia dito que a COVID-19 não mataria mais que a gripe suína no país. pelono Brasil aumenta a cadadivulgado pelo. O país já contabiliza, oficialmente, 28.834 óbitos pela COVID-19, e passou a ser considerado, neste fim de semana, o quarto com mais vítimas da doença. O número é pelo menos 14 vezes maior que o previsto, por exemplo, pelo, grande crítico do isolamento social que chegou a ser cogitado para assumir oapós a saída de Luiz Henrique Mandetta. Terra havia dito que anão mataria mais que a gripe suína no país.





SAIBA MAIS 09:00 - 31/05/2020 Pandemia de coronavírus modifica relação das pessoas com o luto

08:30 - 31/05/2020 Famílias de vítimas da covid-19 revivem dor da morte a cada dia

04:00 - 31/05/2020 COVID-19: Brasil bate tristes recordes em maio governo federal, a gripe suína, primeira pandemia do século 21, matou 2.060 pessoas em 2009 e outras 100 em 2010, totalizando 2.160 óbitos. Mesmo com a alta subnotificação, em abril o Brasil já havia superado este índice em mortes por coronavírus. Apesar de os gráficos mostrarem um flagrante crescimento do número de casos da doença no país, Osmar Terra persistiu em prever como se daria o avanço da doença. Em 7 de abril, o deputado disse que o coronavírus mataria menos que “gripes sazonais”. Segundo dados do, a gripe suína, primeira pandemia do século 21, matou 2.060 pessoas em 2009 e outras 100 em 2010, totalizando. Mesmo com a alta subnotificação, em abril o Brasil já havia superado este índice em mortes por coronavírus. Apesar de os gráficos mostrarem um flagrante crescimento do número de casos da doença no país, Osmar Terra persistiu em prever como se daria o avanço da doença. Em 7 de abril, o deputado disse que o coronavírus





Em 13 de abril, Terra afirmou que o pico da pandemia do novo coronavírus estava perto do fim. O deputado afirmava: “Eu estou convencido que o pico é agora, e termina em maio”, “não é o apocalipse como estão prevendo”. Ainda em abril, Terra se equivocou ao dizer, em seu Twitter, que os Estados Unidos já tinham registrado o pico da doença. Quando o Brasil já tinha 10 mil mortes por coronavírus, Osmar Terra criticava o isolamento social. "Depois que a epidemia está circulando, trancar as pessoas em casa é um erro", disse o ex-ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro.

Reflexão:Independente ou não de uma Pandemia,toda liderança política que prever cenários catastróficos, poderá sempre usar o discurso covarde, %u201Cé.. mas podia ser pior%u201D. Ou %u201Cconsegui evitar o pior%u201D. Assim fugirá indefinidamente de sua responsabilidade..!! %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) May 31, 2020





O presidente, inclusive, chegou a compartilhar as ideias de Terra em seu Twitter. Ao longo da pandemia, ambos foram na contramão das orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), pedindo o fim do isolamento social, mas não apresentaram comprovações técnicas para fundamentar o argumento.

A Gripe suína, H1N1, matou 2 pessoas a cada dia no Brasil em 2019. Este número, deve ser maior que as mortes que acontecerão pelo coronavírus aqui. E não se parou o país nem se destruiu a economia, como está acontecendo agora.É o fato e a versão do fato! https://t.co/9GG3DMS1xL %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) March 18, 2020





A quarentena é um experimento sem comprovação. As formas baseadas em evidências cientificas de enfrentar epidemias , tem resultado melhor e não destrói o país! %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) May 29, 2020 O vírus está seguindo sua trajetória natural de contágio, ignorando os decretos estaduais. Está chegando ao pico da curva rapidamente, sem qualquer %u201Cachatamento%u201D da curva,como já ocorreu em todos países europeus que fizeram a dita quarentena e lockdown inúteis! https://t.co/n6cyKPoKS7 %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) May 17, 2020





o novo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Dimas Covas, disse que a quarentena evitou cerca de 40 mil mortes no estado. Também neste mês, pesquisa da o que poderia provocar o colapso do sistema de saúde. No dia 8 de maio,, Dimas Covas, disse que a quarentena evitou cerca de 40 mil mortes no estado. Também neste mês, pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que sem a quarentena , mortes por COVID-19 em BH já teriam quadruplicado. Além disso, é consenso entre os especialistas que o distanciamento social é fundamental para evitar a contaminação de uma grande quantidade de pessoas,

Debati na CNN com o ex-Governador Alckmin sobre a condução da epidemia. Defendi a posição do Governo Federal, doo Presidente Bolsonaro contrária à quarentena e lockdown. https://t.co/gIuVT1CDap %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) May 12, 2020

Está terminando a epidemia em São Paulo. O pico foi no final de março! Quarentena inútil. https://t.co/9GqvvFuIBT pic.twitter.com/ecwsEBzZhp %u2014 Osmar Terra (@OsmarTerra) April 14, 2020