Brasil registra mais 1,124 mortes e passa a Espanha em número de óbitos por COVID-19 (foto: STF-AFP)

De quinta-feira para esta sexta, o Brasil registrou mais 1.124 mortes por COVID-19. No início desta noite, o Ministério da Saúde ainda confirmou mais 26.928 novos diagnósticos positivos para o novo coronavírus - recorde registrado em 24 horas. O país agora contabiliza 27.878 mortes e 465.166 casos da doença. A taxa de letalidade do vírus no país é de 5,9%.



Esse é o segundo dia consecutivo que o país registra recorde em número da doença em 24 horas. Nessa quinta-feira, o Ministério da Saúde registrou 26.417 novos diagnósticos positivos.



Com o aumento crescente e constante do número de mortos e casos em todo o país, vários municípios brasileiros já convivem com restrições ainda maiores de isolamento social. Por outro lado, há governadores que vêm flexibilizando as medidas de prevenção ao contágio.

O balanço anterior da pasta federal registrava 26.754 mortes e 438.238 casos. De quarta para quinta foram contabilizados 1.156 novos óbitos e 26.417 novos diagnósticos positivos. O recorde de mortes em 24 horas foi registrado no último dia 21, quando o ministério contabilizou 1.188 mortes.





Brasil passou a Espanha e agora é o quarto país com o maior número de mortes pela doença. Até esta noite, os espanhóis contabilizavam 27.121 óbitos. O Brasil ainda é o segundo país que mais registra casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos estadunidenses, com mais de 1,7 milhões de casos. Ao contrário do Brasil, EUA e países europeus já passaram pelo pico da doença





Ao contrário dos EUA e países europeus, o Brasil segue registrando recordes de mortes e casos e, segundo especialistas, está longe do pico. Se seguir a tendência de óbitos diários, o país deve passar a França no ranking ainda no final de semana. Os frances registram 28.717 mortes por COVID-19.