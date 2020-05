O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 29 de maio, publica decreto presidencial que inclui no Programa Nacional de Desestatização (PND) as Florestas Nacionais de Canela e de São Francisco de Paula, localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, "para fins de concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão das unidades".