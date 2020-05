COVID-19: Somente um a cada três entubados consegue sobreviver

(foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)





Especialistas ouvidos pelo Correio Braziliense explicam que, entre os principais desafios no tratamento dos casos graves da doença, estão as complicações respiratórias e a rapidez da evolução do vírus.





Coordenador da emergência do Hospital Águas Claras, em Brasília, Rodrigo Biondi destaca que o primeiro grande desafio para tentar frear as estatísticas é a rapidez do agravamento da doença. “Diferentemente de outras patologias, os pacientes graves de COVID-19 evoluem muito rapidamente para insuficiência respiratória, alguns, em horas. Além disso, não sabemos exatamente qual paciente vai evoluir para insuficiência respiratória e qual não vai”, explica o médico.