Governo de SP/Patrícia Ellen: plano de retomada das atividades terá 5 fases

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, afirmou que a nova fase da quarentena em São Paulo, chamada "Retomada Consciente", prevê cinco fases.



Segundo apresentação do plano durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a primeira fase, de "alerta máximo" prevê a liberação apenas de serviços essenciais, como a indústria e a construção civil.



A segunda, de "controle", funciona com eventuais liberações. Funcionam - com restrição de fluxo, horário e distanciamento - atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping centers.



A terceira, de "flexibilização", traz maior liberação das atividades. Funcionam sem restrições algumas atividades liberadas na segunda fase além da possibilidade de abertura, com restrições, de bares, restaurantes e salões de beleza.



A quarta, de "abertura parcial", inclui restrições menores e a liberação, com restrições, de academias. Por fim, a quinta fase, chamada "normal controlado", de liberação de todas as atividades com protocolos.



Os serviços de educação e transporte não tiveram faseamento definido.



Segundo a secretária, o Estado de São Paulo se encontra atualmente entre a segunda e a terceira fase do Plano São Paulo.