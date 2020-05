Enem 2020; inscrições terminam nesta quarta-feira

(foto: Reprodução/ Internet)

O prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 fica aberto até as 23h59 desta quarta-feira (27). O prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).