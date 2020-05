Mapa: pesquise sua rua e veja o risco de contaminação por coronavírus

Plataforma estima risco de contaminação por COVID-19 por região (foto: Reprodução/Juntos Contra o COVID) Qual a possibilidade de contaminação por coronavírus na minha rua? E no meu bairro? Essas perguntas são difíceis de responder - especialmente no Brasil, que sofre com a baixa testagem de casos suspeitos de COVID-19. Mas, para tentar encontrar respostas a esses questionamentos, profissionais de diversas áreas do conhecimento se juntaram para produzir uma plataforma colaborativa que mapeia o risco de infecção nas diferentes partes do país. Essas perguntas são difíceis de responder - especialmente no Brasil, que sofre com a baixa testagem de casos suspeitos de. Mas, para tentar encontrar respostas a esses questionamentos, profissionais de diversas áreas do conhecimento se juntaram para produzir uma plataforma colaborativa que mapeia o risco de infecção nas diferentes partes do país.









O mapa é elaborado de forma colaborativa, a partir de formulários respondidos anonimamente pela internet. As perguntas são simples, sobre estado de saúde, contato com pessoas infectadas e viagens recentes ao exterior.





A partir das respostas, um algoritmo validado pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) calcula o risco de infecção em cada área (baixo, médio ou alto). Os dados são atualizados com uma periodicidade mínima de cinco minutos.



Apesar de não ser baseada em dados dos órgãos públicos, a plataforma colaborativa mostra tendências parecidas com as apontadas em informações oficiais.





Inicialmente, a plataforma foi testada em Curitiba. Em seguida, expandiu-se com informações de todo o Brasil. O projeto conta com chancela da gigante Amazon, além de outras empresas de tecnologia.