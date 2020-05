Bombeiros registram BO no Rio após dificuldades no acesso para combater incêndio

Agentes do Corpo de Bombeiros foram impedidos de acessar uma área de mata numa favela da zona norte do Rio de Janeiro para apagar um incêndio. Eles foram acionados para controlar o fogo que consumia a vegetação no Morro da Mangueira, no fim da tarde deste sábado (23).



Segundo a assessoria dos bombeiros, os agentes tiveram dificuldades para chegar ao local do incêndio, próximo à favela. A guarnição, do quartel do Corpo de Bombeiros de Benfica, registrou então um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia, de São Cristóvão.



Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um procedimento para apurar o caso. Os bombeiros prestaram depoimento, e agentes fazendo diligências para esclarecer o ocorrido.