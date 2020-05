Padre Antonio Maria faz live em Mosteiro vazio durante pandemia do coronavírus

O padre Antonio Maria fará uma live neste sábado, 23, às 15h, através de seu canal no YouTube, com transmissão simultânea pela TV Aparecida.



O local escolhido para a apresentação foi o belo Mosteiro Ain Karim, construído pelo religioso e onde ele vive, na cidade de Jacareí, no interior paulista.



A exibição terá participações especiais em vídeos gravados por famosos como os cantores Michel Teló e o sertanejo Daniel.



Ao todo, 16 canções foram escolhidas para o repertório da live, que terá a presença da Irmã Greice Maria e da banda da TV Aparecida - com todos os cuidados sanitários preventivos ao covid-19. Entre as músicas escolhidas estão Noites Traiçoeiras, Emoções, Pegadas na Areia, Mãe Peregrina e Consagração a Nossa Senhora.



Padre Antonio Maria está na expectativa da transmissão. "Estou numa ansiedade, muito feliz. Vai ser lindo demais! Pode esperar que você vai gostar, com muitas participações. E nós vamos cantar e rezar. Vai ser bom demais porque vai ser na Casa de Maria, de Nossa Senhora do Novo Caminho. Ela vai nos encaminhar através dessa live, cada vez mais, ao coração de Deus", afirma.



Neste domingo, a emissora também vai transmitir um show do padre Fábio de Melo, no Santuário de Aparecida.