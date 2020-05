Rio tem letalidade de 12,7% por covid, quase o dobro da média nacional (6,5%)

O município do Rio de Janeiro tem uma taxa de mortalidade por Covid-19 de 12,7%, quase o dobro da média nacional, de 6,5%, segundo dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base em informações passadas pelo Ministério da Saúde.



Na capital fluminense, os dados atualizados pelo IBGE às 9h10 de hoje contabilizavam 18.743 casos confirmados de Covid e 2.376 mortos.



No município de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, a situação era ainda pior, com uma taxa de letalidade de 14,3%. Embora menos populoso, o município tinha 1.171 casos confirmados e 167 óbitos pela doença.



Em Belém, no Pará, os dados mostravam 7.675 casos da doença confirmados e 952 mortos, uma taxa de letalidade de 12,4%, também quase duas vezes a média nacional.



Em São Paulo, a capital tinha 41.451 casos de covid-19 confirmados e 3.238 mortos pela doença, com uma taxa de mortalidade de 7,8%.



Em Manaus, onde houve colapso do sistema de saúde e funerário, foram registrados 12.317 casos e 1.094 mortes, com taxa de letalidade de 8,9%.



Em todo o País havia 310.087 casos já confirmados de infectados pelo novo coronavírus e 20.047 mortos pela doença.