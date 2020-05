Restaurante que ''desliga freezer à noite'' é colocado à venda na internet

(foto: Reprodução/Facebook e Reprodução/OLX) outubro do ano passado, após o dono, Fábio Lima, participar do reality Pesadelo na Cozinha, da Band, e ser duramente criticado pelo chef Erick Jacquin. O restaurante Pé de Fava, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi colocado à venda em um site de classificados na internet. O local ganhou fama emdo ano passado, após o dono, Fábio Lima, participar do reality Pesadelo na Cozinha, da Band, e ser duramente criticado pelo chef Erick Jacquin.





SAIBA MAIS 07:37 - 22/05/2020 Novo teste sobre novo coronavírus avalia 16 vezes mais amostras

04:14 - 22/05/2020 Alesp encerra sessão sem concluir votação sobre antecipação de feriado sequência de falas que fez sucesso na internet. Na ocasião, Jacquin — que também é um dos jurados do Masterchef Brasil — ficou surpreso ao descobrir que Fábio desligava o freezer à noite para poupar energia. "Você é a vergonha da profissão", disparou o francês, em umade falas que fez sucesso na internet.





Agora, os interessados podem comprar o Pé de Fava, por meio do site OLX, por R$ 150 mil. O anúncio está em nome do próprio Fábio. Na descrição, ele garante que — apesar das críticas de Jacquin e da pandemia do novo coronavírus — o negócio é bem-sucedido. "Motivo da venda: estou indo para Alagoas cuidar da minha mãe. Mesmo com a pandemia, o restaurante continua lucrativo, sem dívidas, recém-reformado, é só entrar e trabalhar", afirma.