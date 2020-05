Desmatamento da Amazônia aumenta 171% em um ano, e floresta perde área maior do que Porto Alegre em um mês

(foto: Lula Sampaio/AFP)



O desmatamento na Amazônia atingiu 529 km² em abril deste 2020. A área degradada é maior do que a extensão territorial de Porto Alegre (496 km²). Comparados com os dados do mês de abril de 2019, o aumento foi de 171%.





O Pará foi o estado com maior desmatamento, com 32% de área deflorestada. Em seguida vêm Mato Grosso (26%), Rondônia (19%), Amazonas (18%), Roraima (4%) e Acre (1%).



Ainda de acordo com o sistema de monitoramento do Imazon, somente dez municípios foram responsáveis por mais da metade do desmatamento na Amazônia em abril. Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, e Apuí, no Amazonas, ocupam o topo dessa lista.



Dos dez municípios dessa lista, nove estão na lista de municípios prioritários do Ministério do Meio Ambiente.

Devastação de Terras Indígenas

coronavírus, segundo levantamento feito pelo Instituto Socioambiental, que desenvolveu uma plataforma de monitoramento da COVID-19 e os Povos Indígenas.



Os satélites registraram ainda a devastação da floresta em Terras Indígenas na Amazônia . No ranking das mais desmatadas, duas estão ainda na lista das mais vulneráveis para o, segundo levantamento feito pelo Instituto Socioambiental, que desenvolveu uma plataforma de monitoramento dae os Povos Indígenas.

Entre elas, a Terra Indígena Yanomami, localizada entre Roraima e Amazonas, que, de acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon, foi a segunda com maior área desmatada no mês de abril deste ano.



De acordo com a Fundação Nacional do Índio (Funai), já foram confirmados mais de 350 casos de COVID-19 em indígenas no Brasil, mais de 20 somente no Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami.