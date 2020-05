Brasil chega à marca negativa de 16 mil mortes; foram 485 em 24 horas

Brasil está prestes a igualar a Grã-Bretanha no número de casos (foto: Reprodução/OMS)

Com números cada vez mais assustadores nos últimos dias, o Brasil chegou neste domingo à marca de 16 mil mortes por coronavírus em 2020. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o país atingiu 16.118 óbitos e 241.080 infectados pela doença.

Somente últimas 24 horas, 485 pessoas perderam a vida. Em relação aos últimos balanços, esta a média por dia mais baixa nesta semana. O número total de casos de sábado para domingo foi de 7.938.





Neste domingo, o Brasil completou exatamente dois meses da primeira morte por COVID-19, ocorrida em 17 de março, em São Paulo. De lá para cá, as estatísticas de afetado têm crescido de forma desproporcional.





Para conter o avanço do coronavírus, que já apresenta escala quase fora de controle, vários municípios brasileiros já convivem com restrições ainda maiores de isolamento social. De acordo com a plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o Brasil caminha para igualar a Grã-Bretanha em número de casos – os europeus tiveram, até o momento, 244.995 infectados e 34.716 mortes.