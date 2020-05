Estado do Rio confirma 191 mortos por covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro confirmou mais 191 mortes por covid-19 no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta sexta-feira (14) pela secretaria estadual de Saúde. São cinco mortes a mais do que o Estado de São Paulo registrou nesse mesmo período (186). No total, o Estado de São Paulo segue com número muito maior de mortes: são 4.505, contra 2.438 no Estado do Rio.



O total de casos no Rio e São Paulo também é bem distinto: com os 520 confirmados nas últimas 24 horas no Rio, agora são 19.987 no território fluminense, enquanto o Estado de São Paulo registra 58.247. No Rio, 953 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 14.818 vítimas da doença estão curados.