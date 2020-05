Sindicato alerta sobre contaminação de covid-19 em plataformas da Petrobras no CE

O Sindicato dos Petroleiros do Ceará notificou o Ministério Público do Trabalho (MPT) sobre a contaminação em massa pelo novo coronavírus (covid-19) em plataformas próprias da Petrobras hibernadas recentemente no Estado. Em uma única plataforma (PXA1), no campo de Xaréu, 42 dos 45 trabalhadores testaram positivo, ou 93% do total, segundo o sindicato.



Também foram contaminados petroleiros da plataforma PXA2, interligada à PXA1, e em plataforma no campo de Curimã. Apesar de hibernadas,as plataformas precisam de empregados nas unidades para manter a segurança dos equipamentos.



Segundo o sindicato, a circulação entre plataformas, compartilhamento de alojamentos e refeitório, mostra a ineficácia de medidas tomadas pela companhia para proteger os trabalhadores.



"A gestão tem negligenciado os cuidados com a força de trabalho. As primeiras máscaras eram de apenas uma camada de TNT, sem elástico, para ser montada pelo usuário e em quantidade insuficiente", relatou um dos trabalhadores.



Segundo o sindicato, as hibernações foram feitas "a toque de caixa", e mesmo após pedidos para que o número de trabalhadores nas unidades hibernadas fosse reduzido, nada foi feito.



Os casos de empregados próprios e terceirizados da Petrobras atingiram 806 na semana passada, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), que desde a segimda-feira passou a divulgar apenas os casos dos funcionários da companhia, excluindo os terceirizados.



Nesta terça, a Petrobras informou que as contaminações de trabalhadores próprios da empresa totalizavam 264 casos.



Procurada, a Petrobras disse em nota que "não vai informar quando algum colaborador tiver confirmação ou complicações decorrentes do Covid-19". "A companhia entende que, em linha com nosso valor de respeito às pessoas, a garantia da privacidade e do sigilo se sobrepõe nessas situações", disse a empresa.