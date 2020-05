Exposição de voluntários ainda envolve debate ético

Um dos desafios do desenvolvimento de vacinas é que, quando um produto enfim chega aos ensaios clínicos, é preciso contar com o tempo. Em geral, para saber se a vacina é efetiva, é preciso esperar que os voluntários entrem em contato com o vírus naturalmente, o que leva tempo.



Com a emergência da covid-19, pesquisadores têm discutido se essa regra deveria mudar para permitir que os voluntários fossem deliberadamente expostos ao vírus após tomarem a vacina, o que aceleraria o processo, apesar de colocar as pessoas em risco. O chamado teste de desafio humano foi tema de um artigo na semana passada na Science, que traz sugestões para torná-lo eticamente aceitável.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.