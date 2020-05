Terra X Mandetta: veja trechos mais marcantes do embate sobre quarentena

(foto: Twitter/reprodução)



Assunto mais comentado nas redes sociais na madrugada deste domingo (10), o embate entre os ex-ministros Osmar Terra e Luiz Henrique Mandetta foi acalorado e recheado de polêmicas.

Durante o debate exibido na noite desse sábado (9) na Globonews, que também contou com a participação do senador Humberto Costa (PT), Mandetta defendeu o isolamento social, enquanto o Terra sustentou que a medida é ineficaz e só assusta a população.

Veja as declarações mais marcantes de cada um Luiz Henrique Mandetta "'Ah, mas se não tivéssemos feito nada, nós teríamos os mesmos dez mil mortos'. Mentira! Isso, não dá para afirmar. Porque eu também poderia dizer aqui que, se não tivéssemos feito o isolamento, nós teríamos cem mil mortos hoje e também não poderíamos dizer que isso é uma verdade absoluta. Temos que lidar com os fatos. Se houver dez mil casos, se houver 50 mil..."





"Eu ouvi gente dizer assim: é melhor passar por isso logo, porque aí morre quem tiver que morrer e a gente volta para a vida normal. Acabou a vida normal. Enquanto não tiver uma solução. Leia Casa Grande & Senzala, leia Florestan Fernandes, veja como é a dinâmica social. Leia Darcy Ribeiro, veja para onde vai o povo. Se o povo está com doença, ele não vai para a produção"





"Por trás de cada um dos 10.661 mortos tem uma família. Não são números".





"Tem economista aí que acha melhor que morra logo todo mundo que tem morrer para a economia voltar ao normal. Não é assim"





"O século 21 começou com o coronavírus. Os livros de história vão se dividir entre antes e depois do coronavírus"





"Quem errou foi quem acreditou na cantilena de que era mais um vírus."





"Quem coloca os fatos de forma mais dura, todos os dias, é o vírus. Nós vamos ter que passar por isso. Isso não é nenhum prazer passar por isso. Isso é terrível. Enquanto a gente tiver imprensa livre mostrando os fatos, os fatos vão falar por si"





Osmar Terra

"É nesta quarentena que morreram dez mil pessoas. E é nela que podem morrer mais. A população está em pânico, fechada em quarentena, sofrendo. Quem trabalha de manhã para comer de tarde está passando fome. Se não fosse essa mesada de R$ 600 reais que o presidente autorizou, a maioria da população hoje estaria passando fome. Ela muito boa para quem tem geladeira cheia e dinheiro no banco, fica vendo Netflix. Para o pobre, ela é uma tragédia. Se ela pelo menos reduzisse um caso, garantisse uma vida a mais. Não tem nenhuma pesquisa mostrando isso e eu desafio que me mostrem."





"O contágio já está dentro de casa, a quarentena não tem resultado prático nenhum. E os países que não usaram a quarentena, que fizeram testagem, foram atrás do vírus, em vez de esperar o vírus vir atrás deles, são os países com melhor resultado. A Coreia do Sul, por exemplo, tem um show e não fechou uma loja"





"Não existe isolamento social no Complexo do Alemão, não existe no Complexo da Maré. Isso é uma construção teórica só para a classe média achar que está protegida. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Isso não tem. 10 mil mortos com essa quarentena. Não tem resultado isso. E não seria pior se não tivesse. Só se tivesse um terremoto junto. Não tem possibilidade, não tem estudo científico mostrando impacto"





"É preciso acalmar a população, ela sabe decidir se for bem informada. Depois que a epidemia está circulando, trancar as pessoas em casa é um erro."





"Vai faltar dinheiro para tratar câncer, não tem arrecadação."