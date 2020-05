Mulher que zombou do isolamento perde o marido com COVID-19

O sargento morreu aos 57 anos (foto: Reprodução/Redes Sociais )

Uma mulher, que defendia a abertura comercial e zombou do 'Fique em casa', gravou um vídeo pedindo desculpas e incentivou o isolamento social. O marido dela, um sargento reformado da Polícia Militar (PM), morreu em Santa Rita, na Grande João Pessoa (PB), na última quinta-feira (30), em decorrência da COVID-19.

publicou um vídeo nas redes sociais zombando o. “Há 15 dias, eu escutava essa palavra ‘fique em casa’ e até cheguei a zombar. Cheguei na loja, fiz um vídeo dizendo ‘fique em casa, mas quem vai pagar nossas contas no final do mês?’. Hoje eu digo: ‘Fique em casa, literalmente’”, afirmou aApós a morte do, o sargentofizeram testes para a doença e ambos deram negativo.* Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte