Tiroteio é registrado na cidade de Ourinhos na madruga deste sábado

Um intenso tiroteio assustou moradores de Ourinhos, município a cerca de 370 km da capital paulista, na madrugada deste sábado, 2.



Segundo relatos na redes sociais, bandidos teriam tentado assaltar um banco no Centro do município, mas foram confrontados pela polícia.



Em vídeos publicados por usuários, é possível ver homens fortemente armados e em carros. Uma página no Facebook chegou a fazer lives no momento da forte troca de tiros.



O jornal O Estado de S. Paulo aguarda informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre a ação, que virou um dos assuntos mais comentados no Twitter na madruga de sábado.