Assembleia de São Paulo aprova R$ 320 milhões para combate ao coronavírus

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou na noite desta quinta-feira, 30, o projeto de resolução que destina R$ 320 milhões em economias da Casa ao combate do novo coronavírus. Os recursos serão provenientes de cortes nos salários de deputados, assessores e funcionários da Alesp, além de renegociações de contratos e dos fundos da própria Assembleia.



Segundo o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB), o valor representa 25% do Orçamento do Poder Legislativo para 2020. Segundo Macris: "temos responsabilidade com a população de São Paulo e demos nossa contribuição para o combate ao covid-19", disse.